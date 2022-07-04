На Днепропетровщине в 6 районах из 7 начали жатву, - ОГА
К работе, помимо прочих, присоединился и Новомосковский район области
Об этом информирует глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"Аграрии говорят: погода – прекрасная. Сухо и жарко – то, что нужно для сенокоса. Сейчас убирают ячмень, пшеницу, рапс, горох. Дальше возьмутся за рожь, овес, гречку, подсолнечник и кукурузу", - сообщает Резниченко.
В целом работа началась на почти 2 миллионах гектаров полей.
Как известно, аграрии в этом году рассчитывают получить более 3 млн тонн зерна.
"Это меньше, чем в прошлом году - тогда урожай собрали рекордный. Но, говорят, этого достаточно, чтобы обеспечить нашу и соседние области", - комментирует ОГА.
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