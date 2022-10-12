Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Очередная атака на область. Третий день подряд российские террористы бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушение", - подчеркнул он.

Спасатели тушат огонь. Затем энергетики постараются восстановить оборудование.

Глава ОВА призвал жителей Днепропетровщины экономить электроэнергию.

В ночь на 12 октября россияне свыше 100 снарядов уготовили по Никопольскому району, ранили ребенка, двух женщин, повредили дома, детсады, школу.

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