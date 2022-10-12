На Днепропетровщине утром россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру: есть разрушения, разгорелся пожар
В Каменском районе Днепропетровщины 12 октября россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру, вызвав сильный пожар и разрушение
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Очередная атака на область. Третий день подряд российские террористы бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушение", - подчеркнул он.
Спасатели тушат огонь. Затем энергетики постараются восстановить оборудование.
Глава ОВА призвал жителей Днепропетровщины экономить электроэнергию.
- В ночь на 12 октября россияне свыше 100 снарядов уготовили по Никопольскому району, ранили ребенка, двух женщин, повредили дома, детсады, школу.
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