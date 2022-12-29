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На Днепропетровщине урожай зерна собрали на треть меньше, чем годом ранее

29 декабря, 2022 четверг
22:26
Экономика зерно

В 2022 году земледельцы на Днепропетровщине собрали 4,3 млн тонн зерна, что на треть меньше, чем в прошлом году

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отмечает, в 2022 году собрали более 3 млн тонн пшеницы, ячменя, ржи, овса и кукурузы. Также было собрано более 1,3 млн. тонн подсолнечника и рапса.

Эти показатели средние, однако аграрии подчеркивают, что зерна хватит с лихвой. Также они уже строят планы на 2023 год.

Так аграрии уже посеяли около 640 тыс. га озимых. Это несколько меньше, чем планировали, потому что помешали дожди. Оставшиеся свободными площади весной засеют пшеницей, ячменем, кукурузой и подсолнечником.

Аграрии также уверяют, что первая всходы растений в хорошем состоянии. Они тоже надеются на влажную весну.

"Спасибо, что сеяли и собирали, несмотря на российские обстрелы. Спасибо, что храбро стоите на своем фронте", - поблагодарил Резниченко.

  • 25 ноября стало известно, что Германия до конца года предоставит 9 млн евро помощи украинскому агросектору.

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