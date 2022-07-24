Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, российский самолет сбили днепропетровские десантники.

"Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 Грач", - пишет пресс-служба ДШВ ВСУ.

Также отмечается, что вражеский штурмовик был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Ранее сообщалось, что из Каспийского моря российский самолет выпускал по Днепру ракеты стоимостью в $13 млн.

В Запорожье нацгвардеец сбил шестой на своем счету российский самолет Су-25 и крылатую ракету.

С 24 февраля по 17 июля российские оккупанты потеряли в Украине около 220 самолетов и 166 крылатых ракет.

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