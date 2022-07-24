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Главная война с Россией На Днепропетровщине украинская ПВО сбила российский штурмовой самолет Су-25

На Днепропетровщине украинская ПВО сбила российский штурмовой самолет Су-25

24 июля, 2022 воскресенье
20:19
война с Россией

В Днепропетровской области украинские десантники сбили российский штурмовой самолет Су-25 "Грач" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла"

Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, российский самолет сбили днепропетровские десантники.

"Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 Грач", - пишет пресс-служба ДШВ ВСУ.

Также отмечается, что вражеский штурмовик был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

  • Ранее сообщалось, что из Каспийского моря российский самолет выпускал по Днепру ракеты стоимостью в $13 млн.
  • В Запорожье нацгвардеец сбил шестой на своем счету российский самолет Су-25 и крылатую ракету.
  • С 24 февраля по 17 июля российские оккупанты потеряли в Украине около 220 самолетов и 166 крылатых ракет.

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военные силы Украины
Днепропетровщина
Военные новости
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