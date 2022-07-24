На Днепропетровщине украинская ПВО сбила российский штурмовой самолет Су-25
В Днепропетровской области украинские десантники сбили российский штурмовой самолет Су-25 "Грач" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла"
Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в телеграме.
Как говорится в сообщении, российский самолет сбили днепропетровские десантники.
"Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 Грач", - пишет пресс-служба ДШВ ВСУ.
Также отмечается, что вражеский штурмовик был сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
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