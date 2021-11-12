На Днепропетровщине стражи порядка разоблачили подпольную типографию: печатали фейковые COVID-сертификаты
Днепровская областная прокуратура разоблачила группу лиц, которая создала подпольную типографию и печатала фейковые COVID-сертификаты о вакцинации и негативных ПЦР-тестах
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По данным следствия, три жителя Киева создали подпольную типографию и печатали поддельную медицинскую документацию.
Объявление о своих услугах группировки размещало в телеграмм-канале, а фейковые COVID-сертификаты о вакцинации и отрицательные ПЦР-тесты присылали по почте.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также средства на сумму около 500 тыс. грн и $12 тыс.
Прокуратура выдвинула правонарушителям обвинение зав. 3 ст. 190 и ч. 3 ст. 358 УК Украины (мошенничество и подлог официальных документов). Следователи избирают подозреваемым избирают меру пресечения и устанавливают других причастных лиц.
- Напомним, 10 ноября два украинских врача получили обвинительные приговоры по делам о подделках COVID-сертификатов.
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