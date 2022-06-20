На Днепропетровщине спасатели вторые сутки борются с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки
Спасатели пытаются погасить пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
"В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки", - написал он.
Валентин Резниченко также сообщил, что рашисты ударили из артиллерии по Криворожскому району. В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали.
- Напомним, 18 июня вражеские ракетные удары уничтожили нефтебазу в Новомосковском районе.
- В результате взрыва на нефтебазе погиб один спасатель, еще двое госпитализированы с ожогами. Также из-за ракетной атаки пострадали 11 гражданских, в том числе 1 человек – в тяжелом состоянии, 6 человек – средней тяжести.
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