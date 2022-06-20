На Днепропетровщине спасатели вторые сутки борются с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки", - написал он.

Валентин Резниченко также сообщил, что рашисты ударили из артиллерии по Криворожскому району. В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали.