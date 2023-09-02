На Днепропетровщине собирают урожай: засаженная овощами площадь угодий на 10% больше, чем в прошлом году
На Днепропетровщине продолжается сбор овощей: в этом году аграрии засадили на более чем 10% больше угодий в сравнении с 2022 годом. В некоторых районах уже собрали 70% урожая
Об этом написал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Фермеры вырастили борщовой набор: картофель, свеклу и лук, а также огурцы и помидоры.
- Картофеля накопали почти 450 тыс. тонн;
- столовой свеклы – более 50 тыс. тонн;
- лука – более 77 тыс. тонн.
Больше площадей обработали в Новомосковском и Синельниковском районах, где уже собрали 70% урожая овощей.
"Благодарен сельхозпроизводителям за то, что держат продовольственный фронт. В условиях полномасштабной войны это сложно. Но они без устали работают на благо страны", - поблагодарил аграриев глава области.
Фото: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
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В Украине активно идет сбор овощных культур: наибольшую урожайность имеет Полтавщина (244 ц/га), а по площади собранного урожая лидирует Виннитчина (51%).
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