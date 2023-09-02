На Днепропетровщине собирают урожай: засаженная овощами площадь угодий на 10% больше, чем в прошлом году

Об этом написал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Фермеры вырастили борщовой набор: картофель, свеклу и лук, а также огурцы и помидоры.

Картофеля накопали почти 450 тыс. тонн;

столовой свеклы – более 50 тыс. тонн;

лука – более 77 тыс. тонн.

Больше площадей обработали в Новомосковском и Синельниковском районах, где уже собрали 70% урожая овощей.

"Благодарен сельхозпроизводителям за то, что держат продовольственный фронт. В условиях полномасштабной войны это сложно. Но они без устали работают на благо страны", - поблагодарил аграриев глава области.

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак