На Днепропетровщине раздались взрывы: работала ПВО
Вечером понедельника, 8 мая, российская армия атаковала Днепропетровщину – в области работала противовоздушная оборона
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале .
Сначала он сообщил о работе ПВО в области. А потом добавил :
"Пока из соображений безопасности не могу обнародовать никакой информации! Ситуацию контролируем. Все на местах. Работаем".
Также он попросил не обсуждать ничего в соцсетях, чтобы не помогать врагу лучше сориентироваться и реагировать на сигналы тревоги.
Кроме этого, о взрывах в своем Telegram-канале сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
"В Днепре уже несколько взрывов", – написал он.
- Напомним, 8 мая враг обстрелял Херсонщину и Харьковщину . Пострадали 10 человек, в том числе ребенок.
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