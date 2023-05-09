На Днепропетровщине раздались взрывы: работала ПВО

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале .

Сначала он сообщил о работе ПВО в области. А потом добавил :

"Пока из соображений безопасности не могу обнародовать никакой информации! Ситуацию контролируем. Все на местах. Работаем".

Также он попросил не обсуждать ничего в соцсетях, чтобы не помогать врагу лучше сориентироваться и реагировать на сигналы тревоги.

Кроме этого, о взрывах в своем Telegram-канале сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"В Днепре уже несколько взрывов", – написал он.