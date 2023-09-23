На Днепропетровщине сдетонировал российский боеприпас: пострадал 12-летний мальчик

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"На одном из подворий раздался взрыв. Предварительно, сдетонировал вражеский боеприпас, который на днях нашли и принесли домой дети", - написал Лысак.

По словам главы области, пострадал 12-летний мальчик. В настоящее время он в состоянии средней тяжести находится в больнице. Кроме того, были повреждены два частных дома и авто.

"Прошу каждого. Призываю! Не пренебрегайте правилами безопасности сами, объясните их сыновьям и дочерям. Не трогайте подозрительные предметы! Если вам попадется такой – немедленно сообщите ГСЧС или полиции", - подчеркнул Лысак.