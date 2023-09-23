На Днепропетровщине сдетонировал российский боеприпас: пострадал 12-летний мальчик
В субботу, 23 сентября, во дворе одного из домов в Первомайской громаде Никопольского района Днепропетровской области сдетонировал российский боеприпас, в результате чего пострадал 12-летний мальчик
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"На одном из подворий раздался взрыв. Предварительно, сдетонировал вражеский боеприпас, который на днях нашли и принесли домой дети", - написал Лысак.
По словам главы области, пострадал 12-летний мальчик. В настоящее время он в состоянии средней тяжести находится в больнице. Кроме того, были повреждены два частных дома и авто.
"Прошу каждого. Призываю! Не пренебрегайте правилами безопасности сами, объясните их сыновьям и дочерям. Не трогайте подозрительные предметы! Если вам попадется такой – немедленно сообщите ГСЧС или полиции", - подчеркнул Лысак.
- 1 сентября в городе Малин Житомирской области в руках 13-летнего мальчика сдетонировал запал от ручной гранаты. Ребенок оказался в больнице.
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