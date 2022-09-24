В результате падения беспилотника возник пожар: три хозяйственные сооружения разрушены, поврежден частный дом, два автомобиля

Об этом сообщает в телеграмм глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Под вечер силы ПВО сбили над Днепропетровщиной два дрона-камикадзе типа "Шахид-136". Один беспилотник упал во двор домохозяйства, там произошел пожар. Шесть человек пострадали, один человек госпитализирован. Три хозяйственных сооружения разрушены, повреждены частный дом, два автомобиля ", – говорится в сообщении.

Остатки второго дрона обнаружили на одном из автодорог области. Повреждены 100 квадратных метров дорожного покрытия.

"Такими дронами атаковали нашу область не впервые. Россияне почему-то называют их "Герань-2", их звук похож на звук мопеда. Западные СМИ пишут, что тактика использования иранских "шахидов" предполагает работу двух дронов по одной цели. Очевидно, такую тактику мы сегодня и наблюдали", - добавил Николай Лукашук.

Также глава облсовета сообщил, что после утренних обстрелов Марганца в городе повреждены 90 частных жилых домов. Кроме этого – еще более полусотни хозяйственных построек, 6 многоэтажек, магазины, почта, аптека, газопроводы, линии электропередач. В настоящее время аварийные бригады уже вернули свет в дома людей.

Отметим, 23 сентября Украина лишила посла Ирана аккредитации в связи с предоставлением Тегераном России ударных дронов для использования в боевых действиях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb