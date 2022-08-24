Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграме.

"Около 15:00 в Днепропетровской области в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом.

Под завалами оказались 2 ребенка. Их эвакуировали, дети живы!" - пишет Тимошенко.

24 августа российские оккупанты попали в военную инфраструктуру Миргорода на Полтавщине. Пожар продолжается.

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