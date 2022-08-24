На Днепропетровщине российские оккупанты попали в частный дом, под завалами оказались 2 детей
На Днепропетровщине в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом, из-под завалов достали и эвакуировали 2 детей
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграме.
"Около 15:00 в Днепропетровской области в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом.
Под завалами оказались 2 ребенка. Их эвакуировали, дети живы!" - пишет Тимошенко.
- 24 августа российские оккупанты попали в военную инфраструктуру Миргорода на Полтавщине. Пожар продолжается.
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