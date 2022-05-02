На Днепропетровщине российская ракета попала в элеватор

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в telegram.



По предварительной информации, никто не травмировался. Ракета попала в зерновой склад.



"У нас снова "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", - говорится в сообщении.

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