Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.

"Напряженная ночь тревог и обстрелов. Российская орда атаковала сразу три района области. Целили по нашим городам и селам из разного оружия", - подчеркнул он.

В Никопольском районе в результате этого занялось горючее. Пожар тушили несколько часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от "градов" и фосфорных боеприпасов.

В Криворожском районе оккупанты снова ударили из ствольной артиллерии по парковой зоне Зеленодольска.

В Синельниковском районе россияне нанесли ракетный удар по школе, нанеся значительные разрушения. Спасатели разбирают завалы.

Информацию о погибших и пострадавших уточняют.

Ночью и утром 14 июля на Днепропетровщине оккупанты обстреляли Большую Костромку, стадион и парковую зону спортивной школы и лицей в Зеленодольске.

Вечером 14 июля российские захватчики обстреляли окрестности Никополя Днепропетровской области.

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