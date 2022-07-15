На Днепропетровщине россияне за сутки обстреляли школу, парковую зону и вызвали пожар
На Днепропетровщине в ночь на 15 июля россияне обстреляли три района и попали в школу, парковую зону и вызвали возгорание топлива
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.
"Напряженная ночь тревог и обстрелов. Российская орда атаковала сразу три района области. Целили по нашим городам и селам из разного оружия", - подчеркнул он.
В Никопольском районе в результате этого занялось горючее. Пожар тушили несколько часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от "градов" и фосфорных боеприпасов.
В Криворожском районе оккупанты снова ударили из ствольной артиллерии по парковой зоне Зеленодольска.
В Синельниковском районе россияне нанесли ракетный удар по школе, нанеся значительные разрушения. Спасатели разбирают завалы.
Информацию о погибших и пострадавших уточняют.
- Ночью и утром 14 июля на Днепропетровщине оккупанты обстреляли Большую Костромку, стадион и парковую зону спортивной школы и лицей в Зеленодольске.
- Вечером 14 июля российские захватчики обстреляли окрестности Никополя Днепропетровской области.
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