На Днепропетровщине россияне обстреляли из "градов" дома, детсад, линии электропередачи
В Никополе на Днепропетровщине в ночь на 13 августа россияне били по 24 домам, детсаду, газопроводу и линии электропередачи
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
Оккупанты выпустили по жилым кварталам Никополя 30 реактивных снарядов из "градов". Они повредили 11 многоэтажек и 13 частных домов, детсад. Также выведен из строя газопровод и линия электропередачи. На месте работают аварийные бригады. Люди не пострадали.
В Криворожском районе россияне из "ураганов" обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую общины. Разрушений и пострадавших нет.
В других районах Днепропетровщины по состоянию на 7.47 ситуация спокойная.
- 12 августа южан Днепропетровской области предупредили о высокой угрозе российских обстрелов в ближайшее время.
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