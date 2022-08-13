Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Оккупанты выпустили по жилым кварталам Никополя 30 реактивных снарядов из "градов". Они повредили 11 многоэтажек и 13 частных домов, детсад. Также выведен из строя газопровод и линия электропередачи. На месте работают аварийные бригады. Люди не пострадали.

В Криворожском районе россияне из "ураганов" обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую общины. Разрушений и пострадавших нет.

В других районах Днепропетровщины по состоянию на 7.47 ситуация спокойная.

12 августа южан Днепропетровской области предупредили о высокой угрозе российских обстрелов в ближайшее время.

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