Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"По Никопольскому району враг дважды ударил из "градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она в больнице", - подчеркнул он.

В Никополе россияне повредили восемь пятиэтажек, больницу, детский сад и транспорт промышленного предприятия.

По Зеленодольской общине они били из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. В результате в селе частично исчез свет. Работают электричества.

Люди от российских обстрелов не пострадали.

В ночь на 26 июля россияне также ударили по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины и повредили линию электропередач.

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