На Днепропетровщине россияне обстреляли из "градов" больницу, детсад и ранили женщину
В Никопольском и Криворожском районах в ночь на 27 июля россияне обстреляли детсад, больницу, дома, электролинии и ранили женщину
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"По Никопольскому району враг дважды ударил из "градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она в больнице", - подчеркнул он.
В Никополе россияне повредили восемь пятиэтажек, больницу, детский сад и транспорт промышленного предприятия.
По Зеленодольской общине они били из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. В результате в селе частично исчез свет. Работают электричества.
Люди от российских обстрелов не пострадали.
- В ночь на 26 июля россияне также ударили по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровщины и повредили линию электропередач.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.34
Покупка 38.34Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.84
- Актуальное
- Важное