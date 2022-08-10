Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .

"В Никопольском районе российская армия убила 11 человек, ранила - 13. Враг дважды обстрелял район из "градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно подло ударил, когда люди спали в своих домах", - подчеркнул он.

Под вражеским огнем оказались Марганец и Мировская громада. В Марганце погибли 10 человек, пострадали 11. Госпитализированы 10 раненых, 7 из них находятся в тяжелом состоянии.

Россияне повредили в городе более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета, еще несколько административных помещений. Также они вывели из строя линию электропередачи и оставили без света несколько тысяч человек. На месте обстрела работают аварийные бригады электриков.

"В Вышетарасовке Мировской громады погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Мужчина лечится дома", - отметил глава ОВА.

В селе оккупанты повредили 11 частных домов и газопроводы. Без газа осталось до тысячи человек.

В ночь на 9 августа россияне из "градов" запустили 120 реактивных снарядов по Никополю Днепропетровской области и ранили мужчину.

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