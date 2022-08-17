Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Оккупанты трижды за ночь били по Никопольскому району. По Никополю оккупанты 8 раз выстрелили из ствольной артиллерии и повредили 6 частных домов, автомобили и газопровод. Люди не пострадали.

Также россияне 40 раз попали из "градов" о Красногригорьевской общине. Пострадали местные предприятия и линия электропередачи. Кроме того, захватчики попали в недавно отремонтированную Никопольскую трассу и создали в ней воронки. Погибших и раненых нет.

Оккупанты обстреляли из "ураганов" Широковскую общину Криворожского района. Пострадавших и разрушений нет.

В других районах Днепропетровщины по состоянию на 07:49 ситуация спокойная.

16 августа российские кафиры обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, ранили двух женщин, повредили дома и газовод.

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