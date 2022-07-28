Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Российская армия снова ударила по Криворожскому району. Накрыли огнем из РСЗО (реактивных систем залпового огня, - ред.) Широковскую общину. Целенаправленно попали по агропредприятию в Шестерне. Один человек погиб, двое ранены - они в больнице", - подчеркнул он.

В результате обстрела произошел пожар. На месте работают спасатели.

Масштабы разрушений выясняются.

В ночь на 28 июля в Днепропетровской области россияне обстреляли две общины из артиллерии и "ураганов", повредили дома, газовод и водопровод.

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