На Днепропетровщине россияне обстреляли агропредприятие: один человек погиб, двое получили ранения
На Днепропетровщине 28 июля оккупанты обстреляли агропредприятие в Шестерне, от чего один человек погиб, еще двоих госпитализировали
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Российская армия снова ударила по Криворожскому району. Накрыли огнем из РСЗО (реактивных систем залпового огня, - ред.) Широковскую общину. Целенаправленно попали по агропредприятию в Шестерне. Один человек погиб, двое ранены - они в больнице", - подчеркнул он.
В результате обстрела произошел пожар. На месте работают спасатели.
Масштабы разрушений выясняются.
- В ночь на 28 июля в Днепропетровской области россияне обстреляли две общины из артиллерии и "ураганов", повредили дома, газовод и водопровод.
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