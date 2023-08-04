На Днепропетровщине разоблачили работника колонии, который обещал заключенному выпустить его раньше
В Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении руководителю колонии, который за деньги обещал заключенному раньше выпустить его на свободу
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении начальнику исправительной колонии из Днепропетровской области. Он за взятку пытался помочь одному из заключенных досрочно выйти на свободу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый решил заработать деньги на заключенном, отбывавшем наказание за смертельное ДТП. Руководитель колонии заверил мужчину, что напишет положительную характеристику и подготовит другие документы, благодаря чему осужденный будет иметь право на условно досрочное освобождение.
По данным ГБР, такую услугу он оценил в 100 тысяч гривен, а деньги приказал перевести на один из банковских счетов.
Задержанному избрана судом меру пресечения в виде содержания под стражей. Чиновнику сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3. ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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