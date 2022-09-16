Об этом информируют в телеграмме Воздушные силы ВСУ.

"16 сентября, около 14:00, в Днепропетровской области, противовоздушной обороной Воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожены три крылатые ракеты "Искандер-К", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские воины сбили один вражеский беспилотник "Орлан-10".

Крайний сигнал воздушной тревоги начался в 13:30 и закончился в 14:03.

15 сентября Россия ударила по Кировоградщине ракетами, одну из них сбила ПВО.

В тот же день в Кропивницком прогремели взрывы, сообщают, что работала ПВО.

Ночью 15 сентября россияне запустили из акватории Черного моря ракету морского базирования "Калибр". Силы ПВО ее сбили.