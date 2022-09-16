На Днепропетровщине ПВО сбила три крылатые российские ракеты "Искандер"
Воздушные силы ВСУ сбили три крылатые российские ракеты "Искандер" и БПЛА над Днепропетровской областью во время крайней тревоги
Об этом информируют в телеграмме Воздушные силы ВСУ.
"16 сентября, около 14:00, в Днепропетровской области, противовоздушной обороной Воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожены три крылатые ракеты "Искандер-К", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские воины сбили один вражеский беспилотник "Орлан-10".
Крайний сигнал воздушной тревоги начался в 13:30 и закончился в 14:03.
- 15 сентября Россия ударила по Кировоградщине ракетами, одну из них сбила ПВО.
- В тот же день в Кропивницком прогремели взрывы, сообщают, что работала ПВО.
- Ночью 15 сентября россияне запустили из акватории Черного моря ракету морского базирования "Калибр". Силы ПВО ее сбили.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное