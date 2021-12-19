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На Днепропетровщине прямо в авто сгорел водитель "Сенса"

19 декабря, 2021 воскресенье
11:30
Криминал

В результате ДТП в Днепропетровской области погиб водитель легковушки ZAZ Sens. Его тело нашли внутри сгоревшей легковушки

Подробности приводит областное Главное управление ГСЧС.

"18 декабря в 20:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Н-11 "Днепр - Кривой Рог - Николаев", за пределами города Кривой Рог.

По указанному адресу немедленно было направлено отделение 10-й и 11-й государственных пожарно-спасательных частей 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытии на место происшествия спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей с последующим горением: грузового автомобиля MAN и легкового автомобиля "ЗАЗ Sens", - говорится в сообщении спасателей.







В ходе ликвидации пожара в легковом автомобиле "ЗАЗ Sens" сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни. Им оказался водитель транспортного средства.

Легковой автомобиль огнем уничтожен.

Пожар локализован в 20:56, ликвидирован в 21:01.

Сотрудники Национальной полиции проводят следственные действия.


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ДСНС
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2021, воскресенье
19 декабря
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