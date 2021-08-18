На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с четырьмя грузовиками
17-го августа в 20:23 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Полтавское шоссе Амур-Нижнеднепровский района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей, один из которых горит
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех грузовых автомобилей. А именно: грузовик "Scania", перевозивший нефтепродукты, грузовой автомобиль "DAF" придназначений для перевозки сыпучих зерновых культур, малотоннажный грузовой автомобиль "Mercedes" и грузовой автомобиль "DAF".
"Кабина грузового автомобиля" DAF "виявилаь охвачена огнем, а водитель вовремя покинул горящее транспортное средство. В истерзанной грузовике" Mercedes "находилось заблокировано тело водителя. Сотрудниками экстренной медицинской помощи были госпитализированы в медицинские учреждения города Днепр четырех пострадавших людей с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении.
Пожарные провели отключение элементов питания транспортных средств, для предотвращения возникновения пожара, и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов.
Уточняется, что для оказания помощи привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.49
- Актуальное
- Важное