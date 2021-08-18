На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с четырьмя грузовиками

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.



По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех грузовых автомобилей. А именно: грузовик "Scania", перевозивший нефтепродукты, грузовой автомобиль "DAF" придназначений для перевозки сыпучих зерновых культур, малотоннажный грузовой автомобиль "Mercedes" и грузовой автомобиль "DAF".



"Кабина грузового автомобиля" DAF "виявилаь охвачена огнем, а водитель вовремя покинул горящее транспортное средство. В истерзанной грузовике" Mercedes "находилось заблокировано тело водителя. Сотрудниками экстренной медицинской помощи были госпитализированы в медицинские учреждения города Днепр четырех пострадавших людей с различными степенями тяжести", - говорится в сообщении.



Пожарные провели отключение элементов питания транспортных средств, для предотвращения возникновения пожара, и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов.



Уточняется, что для оказания помощи привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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