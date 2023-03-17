На Днепропетровщине продлили срок добровольной сдачи оружия, выданного в начале войны
В Днепропетровской области еще на 10 дней продлили срок добровольной сдачи оружия, выданного в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
6 марта Лысак сказал, что гражданские в течение 10 дней должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, получившие в начале полномасштабного вторжения РФ.
Подводя итоги 10 дней, чиновник отметил, что из 2 тысяч единиц стрелкового оружия, издавших в Днепре, было возвращено 1500. То есть 500 единиц оружия остается у гражданского населения.
Лисак подчеркнул, что все лица, имеющие на руках оружие, установлены.
"Даю последний срок – еще 10 дней – на добровольную сдачу стрелкового оружия", - написал он и подчеркнул, что дальше для тех, кто не сдаст оружие, наступит ответственность по закону.
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