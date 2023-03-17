Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

6 марта Лысак сказал, что гражданские в течение 10 дней должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, получившие в начале полномасштабного вторжения РФ.

Подводя итоги 10 дней, чиновник отметил, что из 2 тысяч единиц стрелкового оружия, издавших в Днепре, было возвращено 1500. То есть 500 единиц оружия остается у гражданского населения.

Лисак подчеркнул, что все лица, имеющие на руках оружие, установлены.

"Даю последний срок – еще 10 дней – на добровольную сдачу стрелкового оружия", - написал он и подчеркнул, что дальше для тех, кто не сдаст оружие, наступит ответственность по закону.