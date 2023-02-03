На Днепропетровщине приняли решение выплачивать семьям погибших гражданских по 300 тыс. грн
Семьям погибших жителей Днепропетровской области будут выплачивать по 300 тысяч гривен компенсации. В общей сложности на эти нужды заложили 70 млн гривен
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Провели 15-ю сессию Днепропетровского областного совета. Вместе с депутатским корпусом приняли ряд важных решений, одно из главных - предоставление материальной помощи семьям погибших в результате военной агрессии РФ гражданских жителей области. На это в бюджете Днепропетровщины заложили 70 миллионов гривен", - рассказал он .
Лукашук привел данные ГСЧС по количеству погибших мирных жителей области с начала полномасштабного вторжения РФ. Так, начиная с 24 февраля 2022 г., зафиксировано 215 жертв российской агрессии. Члены их семей получат по 300 тысяч гривен за каждого погибшего.
"Также дополнительно в областном бюджете предусмотрено 97 миллионов гривен субвенции бюджета города Днепр для помощи пострадавшим от агрессии РФ", - добавил Лукашук.
- 25 января горсовет Днепра принял решение о выплатах для пострадавших от российского ракетного удара по многоэтажке. Люди получат по 1 млн гривен.
- 14 января россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома.
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