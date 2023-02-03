Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Провели 15-ю сессию Днепропетровского областного совета. Вместе с депутатским корпусом приняли ряд важных решений, одно из главных - предоставление материальной помощи семьям погибших в результате военной агрессии РФ гражданских жителей области. На это в бюджете Днепропетровщины заложили 70 миллионов гривен", - рассказал он .

Лукашук привел данные ГСЧС по количеству погибших мирных жителей области с начала полномасштабного вторжения РФ. Так, начиная с 24 февраля 2022 г., зафиксировано 215 жертв российской агрессии. Члены их семей получат по 300 тысяч гривен за каждого погибшего.

"Также дополнительно в областном бюджете предусмотрено 97 миллионов гривен субвенции бюджета города Днепр для помощи пострадавшим от агрессии РФ", - добавил Лукашук.