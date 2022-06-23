На Днепропетровщине потушили пожар на обстрелянной нефтебазе: три человека погибли
На Днепропетровщине 22 июня потушили пожар на обстрелянной нефтебазе, длившийся 108 часов. От огня 3 человека погибли, еще 14 пострадали
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
"Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, который произошел из-за вражеских ракетных ударов", - рассказал он.
По словам Валентина Резниченко, огонь тушили более 108 часов.
"Эта вражеская атака унесла жизни 3 человек, 14 получили ожоги и ранения. 8 из них - в больнице", - подчеркнул глава ОВА.
- 18 июня вражеские ракетные удары уничтожили нефтебазу в Новомосковском районе.
- Тогда из-за взрыва на нефтебазе погиб один спасатель, еще двое были госпитализированы с ожогами. Также из-за ракетной атаки пострадали 11 гражданских, в том числе 1 человек в тяжелом состоянии, состояние 6 человек - средней тяжести.
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