Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне на южнобужском направлении напряженная, динамичная, но контролируемая силами обороны. Противник продолжает ведение оборонных действий на занятом рубеже", - говорится в сообщении.

Николаевщина

Ночью и утром 15 июля в очередной раз атакован Николаев. Массированные обстрелы РСЗО "Смерч" разрушают производственную инфраструктуру, рекреационные и зоны, стадион, учебные заведения и жилые кварталы.

Были нанесены удары по силикатному заводу, туристическим базам отдыха, педагогическому университету и университету кораблестроения. Человеческих потерь нет.

"В результате обстрелов территориальных громад вдоль линии столкновения зафиксированы несколько случаев возгорания сухой травы, а также урожаи с полей. Спасательные подразделения оперативно реагируют и ликвидируют такие пожары. Вражеский беспилотный разведчик "Орлан-10" собирал информацию о результатах обстрелов, но был сбит", рассказали в ОК "Юг".

Днепропетровщина

"В Никопольском районе из-за ночного обстрела из "градов" загорелось горючее. Огонь оперативно укрощен. Спасателями на месте обстрела обнаружены обломки фосфорных боеприпасов. В Криворожском районе звучали обстрелы из ствольной артиллерии по парковой зоне Зеленодольска. Человеческих потерь нет", - говорится в отчете "Юга".

На временно оккупированной территории Херсонской области жители страдают и выживают без еды, медикаментов, воды, электричества и газа.

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