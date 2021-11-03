На Днепропетровщине полиция задержала преступников, сбывавших наркотики на 1,5 млн грн ежемесячно

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



В состав группировки входило пятеро жителей г. Каменское, четверо из них – зависимые. Они наладили сеть сбыта психотропов и наркотиков на территории города, в частности ацетилированного опия, амфетамина, метадона и марихуаны.



По словам нацполиции, роли между участниками были четко распределены. Организатор контролировал своих сообщников, которые принимали заказы от клиентов, сбывали "товар" и отчитывались организатору по количеству заказов и полученных средств. Четверо участников кроме "заработной платы" получали бесплатную дозу наркотического средства для собственного употребления.



По предварительным подсчетам, такой бизнес приносил злоумышленникам до 1,5 млн грн ежемесячной "прибыли". Часть средств распределялась между участниками преступной организации в зависимости от участия, остальные расходовались на развитие их противоправной деятельности.







В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины полиция задержала четырех человек. Всем участникам преступной организации сообщили о подозрениях по частям 1, 2 статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и частью 3 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт) наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



За совершенное преступникам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.