На Днепропетровщине погиб подросток из-за детонации боеприпаса
В Синельниковском районе Днепропетровщины 31 августа погиб 17-летний подросток, коснувшийся кассетного боеприпаса
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса. Тот сдетонировал… Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов", - заметил он.
Валентин Резниченко призвал не приближаться к взрывчаткам, не ходить к лесополосам и другим местам, где могут быть остатки кассетных снарядов. Также необходимо звонить в ГСЧС или полицию, если обнаружили подозрительный предмет.
"Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще какое-то время после "прилетов". Будьте осторожны. Это спасет жизнь", - подчеркнул глава ОВА.
- В ночь на 31 августа российские войска четырежды обстреляли Днепропетровщину, ранили женщину.
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