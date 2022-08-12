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"На Днепропетровщине подорвут автомосты через реки Гайчур и Ворона": в России распространяют новые фейки

12 августа, 2022 пятница
10:52
война с Россией

РосСМИ публикуют новые фейки об ВСУ, которые взорвут автомосты через реки Гайчур и Ворона на Днепропетровщине, самоотверженным оккупантам на Запорожской АЭС и заинтересованность ЕС в российском продовольствии

Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .

Министерство обороны РФ заявило, что "на Днепропетровщине украинские националисты заминировали автомобильные мосты через реки Гайчур и Ворона". Пропагандисты утверждают, что ВСУ намерены подорвать переправы, чтобы обвинить в разрушении объектов транспортной инфраструктуры Россию.

Манипуляцию с евродепутатом от Франции Мариани распространяют росСМИ. Сообщается, что страны Западной Европы заинтересованы в скорейшем восстановлении сельскохозяйственных рынков, впрочем, инициативу по смягчению санкций ЕС против экспорта российского продовольствия "обязательно заблокируют Польша или страны Балтии".

Кроме того, постоянный представитель РФ при ООН Небензя заявил, что ВСУ наносили удары по Запорожской АЭС, а катастрофы удавалось избежать только благодаря "самоотверженной работе" российских военных и работников станции.

  • Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 11 августа.

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Польша
ООН
военные силы Украины
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
националисты
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