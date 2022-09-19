На Днепропетровщине под обстрел оккупантов попала 58-летняя женщина, которая ехала на велосипеде
19 сентября оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате ранена женщина, которая в этот момент ехала на велосипеде
Об этом информирует в телеграмме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
"Россияне обстреляли Зеленодольскую общину из тяжелой артиллерии. Ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды", - написал Резниченко.
В настоящее время пострадавшая находится в медучреждении. Сообщается, что ее состояние врачи оценивают как среднее.
Информация по разрушениям уточняется.
- 18 сентября сообщали, что в Никопольском районе россияне ранили трех человек , обстреляли частные и многоэтажные жилые дома, хозяйственные постройки, рынок, здание РГА, детсад, школу, стадион, магазины.
- Также 18 сентября россияне выпустили по Днепропетровщине более 60 снарядов, два гражданских погибли, трое пострадали.
- Войска РФ из "градов" обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Более 40 снарядов прилетели по общинам.
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