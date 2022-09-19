Об этом информирует в телеграмме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .

"Россияне обстреляли Зеленодольскую общину из тяжелой артиллерии. Ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды", - написал Резниченко.

В настоящее время пострадавшая находится в медучреждении. Сообщается, что ее состояние врачи оценивают как среднее.

Информация по разрушениям уточняется.