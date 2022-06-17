На Днепропетровщине оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Поздним вечером враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Попал по селу Большая Костромка. К счастью, никто не пострадал", - подчеркнул он.

Кроме того, ночью раз звучали сирены воздушной тревоги. Впрочем, обстрелов не было.

В ночь на 15 мая оккупанты дважды попали по Новомосковскому району Днепропетровщины, а днем обстреляли из "ураганов" жилые кварталы Зеленодольска и приграничья Великой Костромки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb