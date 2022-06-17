На Днепропетровщине оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину
Вечером 16 июня в Днепропетровской области захватчики обстреляли Великую Костромку
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Поздним вечером враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Попал по селу Большая Костромка. К счастью, никто не пострадал", - подчеркнул он.
Кроме того, ночью раз звучали сирены воздушной тревоги. Впрочем, обстрелов не было.
- В ночь на 15 мая оккупанты дважды попали по Новомосковскому району Днепропетровщины, а днем обстреляли из "ураганов" жилые кварталы Зеленодольска и приграничья Великой Костромки.
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