На Днепропетровщине оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру и сельхозпредприятие
Днем российские захватчики нанесли удары пв гражданской инфраструктуре и сельхозпредприятию в Днепропетровской области
Об этом информирует в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
"Россияне не прекращают ракетный террор. После обеда нанесли удар по Синельниковскому району. Попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию", - пишет Резниченко.
Сообщается, что в результате ракетных обстрелов рашистов повреждены здания. В настоящее время спасатели и аварийные службы занимаются устранением последствий.
Что касается пострадавших, то их предварительно – нет.
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