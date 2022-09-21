На Днепропетровщине оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру и сельхозпредприятие

Об этом информирует в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .

"Россияне не прекращают ракетный террор. После обеда нанесли удар по Синельниковскому району. Попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию", - пишет Резниченко.

Сообщается, что в результате ракетных обстрелов рашистов повреждены здания. В настоящее время спасатели и аварийные службы занимаются устранением последствий.

Что касается пострадавших, то их предварительно – нет.

В ночь на 20 сентября россияне выпустили более 100 снарядов из артиллерии и "градов" по трем громадам Никопольского района. Масштабы разрушений выясняются.

На Днепропетровщине в ночь на 21 сентября россияне били по домам, детсаду, хлебокомбинату, магазинам, электролиниям и ранили мужчину.

Дмитрий Бычков, и. о. председателя Никопольского районного совета, сообщил, что жители Никополя днем работают на предприятиях, а по окончании рабочего времени выезжают в соседние города и села.

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