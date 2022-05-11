Об этом в телеграмме сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, ночь на 11 мая прошла относительно спокойно, была только одна воздушная тревога.

Наутро враг снова стрелял на границе с Херсонщиной. Попали в поля в окрестностях сел Зеленодольской и Широковской общин. Никого и ничего не задело. Сейчас все нормально.

10 мая оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину на Днепропетровщине и повредили дома.

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