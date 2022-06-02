На Днепропетровщине оккупанты обстреляли две общины
В ночь на 2 мая на Днепропетровщине враг бил из артиллерии по Апостоловской и Зеленодольской общинам
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
По его словам, ночью были продолжительные сигналы воздушной тревоги.
"Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной. Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольскому и Апостоловскому общинам. Людей не зацепило", - заметил Валентин Резниченко.
По состоянию на 7:35, 2 июня обстановка на Днепропетровщине спокойная.
- В ночь на 1 июня кафиры обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, никто не пострадал.
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