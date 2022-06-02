Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

По его словам, ночью были продолжительные сигналы воздушной тревоги.

"Враг снова стрелял на границе с Херсонщиной. Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольскому и Апостоловскому общинам. Людей не зацепило", - заметил Валентин Резниченко.

По состоянию на 7:35, 2 июня обстановка на Днепропетровщине спокойная.

В ночь на 1 июня кафиры обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, никто не пострадал.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb