Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграмме.

"Россияне не унимаются с обстрелами наших городов и сел… Ночью били из "ураганов", "градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому и Криворожскому районам. Никопольский накрыли огнем трижды. Попали по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Червоногригоровской Оби. раненых. Повреждены частные дома, лицей и электросети. Масштабы разрушений уточняются", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что российские оккупанты нанесли удар по Зеленодольскому обществу Криворожского района.

"Истерзанные дома и газопровод. Люди не пострадали. В других районах области ночь прошла спокойно. И на эту минуту повсюду тихо", - добавил Резниченко.

Ночью 12 сентября под обстрелом оказался Новобаварский район Харькова. Погиб один человек, еще двое ранены.

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