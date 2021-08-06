На Днепропетровщине обнаружили три случая Дельта-штамма COVID-19
В Днепропетровской области зафиксировали три случая инфицирования штаммом "Дельта"
Об этом сообщила завотделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровского областного лабораторного центра МЗ" Елена Кузьменко, передает издание "Мост" .
"Третью неделю в Днепропетровской области наблюдается увеличение количества больных коронавирусом", - сказала она.
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Случаи штамма были зафиксированы в Солонянском районе и Никополе.
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