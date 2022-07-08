На Днепропетровщине обнаружили опасный фрагмент вражеской ракеты Р-77
В Покровской громаде Днепропетровской области обнаружили опасный фрагмент ракеты Р-77
Об этом информирует в телеграмме Днепропетровская областная военная администрация .
"В селе Шолохово Покровской громады найден опасный фрагмент ракеты Р-77. Боеприпас лежит в поле. До завтра территорию вокруг будет охранять полиция, чтобы к опасной находке никто не подходил", - говорится в сообщении.
Известно, что пиротехники ГСЧС уничтожат фрагмент ракеты в субботу, 9 июля.
- В Днепропетровской области 8 июля оккупанты обстреляли две громады, повредили дом, попали в дачный массив и парковую зону. В Апостоловской громаде россияне обстреляли Новосеменовку. Взрывной волной выбило стекла в одном из домов.
- 8 июля в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент встретился и пообщался с защитниками Украины.
- 7 июля оккупанты открыли огонь по населенным пунктам Апостоловской громады. В результате обстрела были повреждены частные усадьбы и сеть электропередач. В селе были повреждены два жилых здания и линия электропередач. Кроме того, от обстрела загорелось поле.
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