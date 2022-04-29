На Днепропетровщине из-за взрыва кассетного боеприпаса погиб мужчина
В Днепропетровской области из-за взрыва запрещенного кассетного снаряда 28 апреля погиб мирный житель
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Известно, что 28 апреля житель села Малая Костромка Криворожского района подобрал неразорванный кассетный боеприпас. Во время того как мужчина двигался на собственном транспорте, снаряд сдетонировал. Пострадавший получил многочисленные осколочные ранения и скончался на месте.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В генпрокуратуре подчеркивают, что кафиры продолжают обстреливать окраины областного центра запрещенными боеприпасами.
- Вооруженным Силам 29 апреля удалось сбить вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.
- Также сообщалось, что утром 29 апреля оккупанты обстреляли из "градов" Большую Костромку и Марьянское в Днепропетровской области, повредив хозяйственные здания, пострадавших нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.53Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное