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Главная война с Россией На Днепропетровщине из-за взрыва кассетного боеприпаса погиб мужчина

На Днепропетровщине из-за взрыва кассетного боеприпаса погиб мужчина

29 апреля, 2022 пятница
14:59
война с Россией

В Днепропетровской области из-за взрыва запрещенного кассетного снаряда 28 апреля погиб мирный житель

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Известно, что 28 апреля житель села Малая Костромка Криворожского района подобрал неразорванный кассетный боеприпас. Во время того как мужчина двигался на собственном транспорте, снаряд сдетонировал. Пострадавший получил многочисленные осколочные ранения и скончался на месте.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В генпрокуратуре подчеркивают, что кафиры продолжают обстреливать окраины областного центра запрещенными боеприпасами.

  • Вооруженным Силам 29 апреля удалось сбить вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью.
  • Также сообщалось, что утром 29 апреля оккупанты обстреляли из "градов" Большую Костромку и Марьянское в Днепропетровской области, повредив хозяйственные здания, пострадавших нет.

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