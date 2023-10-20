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На Днепропетровщине из-за войны втрое возросло количество случаев бешенства: пострадали более 3 тыс. человек

20 октября, 2023 пятница
16:46
Общество

В Днепропетровской области по сравнению с прошлым годом втрое возросло количество случаев бешенства. Соответственно, возросло и количество людей, пострадавших от животных

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, количество людей, пострадавших от нападения животных, достигло более трех тысяч.

"Все потому, что охотникам запретили охотиться на рыжих лис в связи с военным положением в стране. Именно лисы и являются основным источником распространения бешенства", - пояснил Лукашук.

Он рассказал, что в регионе запланирован ряд мероприятий, в частности урегулирование популяции лис, проведение иммунизации путем разбрасывания вакцины в лесах, а также диагностирование диких животных.

"Все необходимо делать представители Украинского общества охотников и рыбаков в Днепропетровской области, специалисты областной Госпродпотребслужбы", - уточнил чиновник.

В Украине участились случаи бешенства среди диких и домашних животных. Так, недавно в Винницкой области приняли решение отстреливать лис.

В селе Каменка Криворожского района Днепропетровской области зафиксировали бешенство у крупного рогатого скота, а в селе Новожитомир эту опасную болезнь диагностировали у кота. Также случаи бешенства животных были в Синельниковском, Новомосковском, Днепровском и Павлоградском районах области.

В сентябре сообщалось о 6 пострадавших в результате укусов животных в Ровенской области.

В связи с этим в Минздраве рассказали, что делать, если укусило или поцарапало бешеное животное .

Украина
Днепропетровщина
Война с Россией
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