На Днепропетровщине из-за российского обстрела без электричества осталась тысяча семей

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.

"Утром враг направил два БПЛА на Красногригорьевскую громаду. После обеда – накрыл артиллерийским огнем Марганец. Прошло без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

В результате повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Изувечены энергетический объект и линия электропередач. Без электроэнергии осталась тысяча семей.

Загорелась сухая трава. Пожар спасатели уже локализовали.