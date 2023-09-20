На Днепропетровщине из-за российского обстрела без электричества осталась тысяча семей
В среду, 20 сентября, российские террористы обстреляли Днепропетровскую область
Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.
"Утром враг направил два БПЛА на Красногригорьевскую громаду. После обеда – накрыл артиллерийским огнем Марганец. Прошло без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
В результате повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Изувечены энергетический объект и линия электропередач. Без электроэнергии осталась тысяча семей.
Загорелась сухая трава. Пожар спасатели уже локализовали.
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