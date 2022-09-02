На Днепропетровщине из-за обстрелов произошел пожар. Выгорели 4 гектара леса

Об этом сообщил руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В Великомихайловской громаде из-за обстрелов произошел пожар в лесу. Выгорели 4 гектара территории. На месте обнаружено 30 воронок и обломки боеприпаса. В настоящее время возгорание ликвидировано, люди не пострадали. Под выстрелами врага оказалось с. Большая Костромка. Там повреждены жилой дом и линия электропередач. Пострадавших среди мирного населения нет", – говорится в отчете.

Больше обстрелов за день 2 сентября в других районах Днепропетровщины не зафиксировано. Границу области контролируют ВСУ. Радиационный фон в регионе в пределах нормы.

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