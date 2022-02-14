На Днепропетровщине грузовик Ford столкнулся с легковушкой, три человека пострадали и один погиб

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.



До прибытия пожарно-спасательных подразделений работники экстренной медицинской помощи госпитализировали в Областную клиническую больницу им. Мечникова трое пострадавших (две женщины и мужчина).



В служба отметили, что тело еще одной женщины было зажато в изуродованной легковушке. Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента изъяли его из поврежденного автомобиля.

Напомним, 13 февраля в Киеве авто вылетело на обочину и снесло несколько киосков.