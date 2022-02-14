На Днепропетровщине грузовик Ford столкнулся с легковушкой, три человека пострадали и один погиб
В Днепропетровской области произошло ДТП с участием грузовика "Ford" и легкового автомобиля "ВАЗ", на момент столкновения в легковушке находилось 4 человека
Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений работники экстренной медицинской помощи госпитализировали в Областную клиническую больницу им. Мечникова трое пострадавших (две женщины и мужчина).
В служба отметили, что тело еще одной женщины было зажато в изуродованной легковушке. Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента изъяли его из поврежденного автомобиля.
- Напомним, 13 февраля в Киеве авто вылетело на обочину и снесло несколько киосков.
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