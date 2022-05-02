На Днепропетровщине есть два основных направления угроз, - депутат облсовета Курячий

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



"На Днепропетровщине сегодня вырисовываются два основных направления угроз. Первое направление – это Синельниковский район, который граничит с Донетчиной и Запорожской областью со стороны Гуляйполя. Второе направление – это Криворожский район со стороны Херсонщины. Линия столкновения проходит в 50-60 км от города Кривой Рог , на территории Херсонской области, и ее протяженность где-то 100 км" - заметил депутат облсовета.



Максим Курячий подчеркнул, что враг постоянно пытается прорвать нашу оборону, но успеха не имеет.



"По состоянию на сегодняшний день враг терпит потери как в технике, так и в личном составе, но постоянные артобстрелы достаются нашим громадам, граничащим с Херсонщиной", - добавил боец ВСУ.



Курячий отметил, что военная администрация области вместе с ВСУ и терробороной постоянно укрепляют рубежи обороны и Криворожья, и Днепропетровской области.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил , что российские войска создают условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал , что российские войска пытаются наступать на всей линии фронта и решили идти на Кривой Рог Днепропетровской области со стороны временно захваченного Херсона.