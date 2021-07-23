На Днепропетровщине два грузовика столкнулись с Skoda Octavia, есть погибший и раненый

Об этом сообщает ГСЧС.

Авария произошла около 2:00 23 июля на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье по направлению к г. Соленое.

Столкнулись три автомобиля: грузовик, легковой автомобиль Skoda Octavia и грузовик Mercedes-Benz 1824.

Водитель грузового автомобиля, двигаясь в направлении г. Соленое не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем Skoda Octavia, который стоял на обочине на временной остановке. После чего, легковой автомобиль продолжил неуправляемое движение и столкнулся грузовым автомобилем Mercedes-Benz 1824.

В результате ДТП погиб водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz 1824 (мужчина 1976 года рождения) и пострадал пассажир легкового автомобиля Skoda Octavia (мужчина 1959 года рождения). Пострадавший госпитализирован в Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова.

