На Днепропетровщине депутаты от "ЕС" инициировали отзыв нардепа-"слуги" Трухина, пытавшегося подкупить патрульного на месте ДТП

Об этом сообщили в марганецком обособленном подразделении ВОО "Стоп коррупции", члены которого заявили о нарушении предвыборных обещаний со стороны нардепа Трухина.



"Наши активисты еще с предвыборной кампании Трухина сообщали о фактах нарушений избирательного законодательства со стороны тогда еще кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Трухина. И после избрания нардепом Трухин просто игнорирует свой избирательный округ", - отметил глава марганецкого подразделения "Стоп коррупции" и депутат горсовета от "ЕС" Сергей Хныкин.



Он добавил, что в 2019 году в Киеве обнародовал факты нарушений со стороны Трухина, зафиксированные во время мониторинга предвыборной кампании.



В 2020 году нардепа Трухина обвинили во лжи и игнорировании избирательного округа. В эфире программы "Мир и война" на телеканале "Интер" Трухин отвечал на вопросы от избирателей.



"На эфире 18 сентября 2020 года одним из гостей программы был народный депутат Украины в 40-м округе Александр Трухин. Увидев этого гостя, марганецкий "Стопкор" от имени марганчан обратился к Роману Бочкале с просьбой спросить господина Трухина, когда он приедет в Марганец и отчитается о своих предвыборных обещаниях перед марганчанами, но ответ Трухина превзошел все ожидания: он, оказывается, регулярно посещает Марганец и проводит встречи", - пишет "Марганецкий очевидец".



В Марганце отрицали слова нардепа.



Вопрос об отзыве депутата Трухина избирателями будет рассмотрен на ближайшей сессии горсовета, которую планируют собрать на следующей неделе.

Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения совершил ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР .

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.

Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

Глава фракции "Слуги Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.

2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа Трухина из партии.

МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.

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