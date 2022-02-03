На Днепропетровщине депутаты от "ЕС" инициировали отзыв нардепа-"слуги" Трухина, пытавшегося подкупить патрульного на месте ДТП
Депутаты Марганецкого городского совета от партии "Европейская солидарность" выступили с инициативой отозвать народного депутата Трухина, избранного в многомандатном округе № 40, в который входят Марганец, Каменское, Томаковка, Кринички и Соленое
Об этом сообщили в марганецком обособленном подразделении ВОО "Стоп коррупции", члены которого заявили о нарушении предвыборных обещаний со стороны нардепа Трухина.
"Наши активисты еще с предвыборной кампании Трухина сообщали о фактах нарушений избирательного законодательства со стороны тогда еще кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Трухина. И после избрания нардепом Трухин просто игнорирует свой избирательный округ", - отметил глава марганецкого подразделения "Стоп коррупции" и депутат горсовета от "ЕС" Сергей Хныкин.
Он добавил, что в 2019 году в Киеве обнародовал факты нарушений со стороны Трухина, зафиксированные во время мониторинга предвыборной кампании.
В 2020 году нардепа Трухина обвинили во лжи и игнорировании избирательного округа. В эфире программы "Мир и война" на телеканале "Интер" Трухин отвечал на вопросы от избирателей.
"На эфире 18 сентября 2020 года одним из гостей программы был народный депутат Украины в 40-м округе Александр Трухин. Увидев этого гостя, марганецкий "Стопкор" от имени марганчан обратился к Роману Бочкале с просьбой спросить господина Трухина, когда он приедет в Марганец и отчитается о своих предвыборных обещаниях перед марганчанами, но ответ Трухина превзошел все ожидания: он, оказывается, регулярно посещает Марганец и проводит встречи", - пишет "Марганецкий очевидец".
В Марганце отрицали слова нардепа.
Вопрос об отзыве депутата Трухина избирателями будет рассмотрен на ближайшей сессии горсовета, которую планируют собрать на следующей неделе.
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения совершил ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР .
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.
- Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- Глава фракции "Слуги Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.
- 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа Трухина из партии.
- МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
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