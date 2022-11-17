На Днепропетровщине 6 тысяч человек и объект водоснабжения остались без света

Об этом сообщает "Суспильное", ссылаясь на полученный пресс-релиз "ДТЭК Днепровские электросети".

Ракетный удар по Днепру повредил энергетическую инфраструктуру и насосную станцию водоканала. Поэтому без света остались почти 6 тысяч клиентов и объект водоснабжения.

Аварийные бригады обследуют места повреждений и проводят работы по восстановлению энергоснабжения.

Утром 17 ноября войска РФ обстреляли Днепр, власти информируют о нескольких ударах по инфраструктуре, предварительно 23 раненых, среди них девушка 15 лет.

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