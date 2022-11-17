На Днепропетровщине 6 тысяч человек и объект водоснабжения остались без света
В четверг, 17 ноября, 6 тысяч человек и объект водоснабжения остались без света из-за утренних обстрелов оккупантами Днепра
Об этом сообщает "Суспильное", ссылаясь на полученный пресс-релиз "ДТЭК Днепровские электросети".
Ракетный удар по Днепру повредил энергетическую инфраструктуру и насосную станцию водоканала. Поэтому без света остались почти 6 тысяч клиентов и объект водоснабжения.
Аварийные бригады обследуют места повреждений и проводят работы по восстановлению энергоснабжения.
- Утром 17 ноября войска РФ обстреляли Днепр, власти информируют о нескольких ударах по инфраструктуре, предварительно 23 раненых, среди них девушка 15 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.61
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное