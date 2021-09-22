На Днепропетровщине 15-летняя девушка подожгла флаг Украины, возбуждено дело
15-летняя ученица одной из школ Каменского подожгла Государственный флаг Украины
Об этом сообщила областная полиция в Facebook.
По факту надругательства над государственным символом возбуждено уголовное дело.
"21 сентября во время мониторинга сети было обнаружено видео, на котором девушка поджигает флаг Украины. В ходе проверки полицейские установили личность девушки, ею оказалась ученица одной из школ", - заявили в полиции.
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