На Днепропетровщине 15-летняя девушка подожгла флаг Украины, возбуждено дело

Об этом сообщила областная полиция в Facebook.



По факту надругательства над государственным символом возбуждено уголовное дело.



"21 сентября во время мониторинга сети было обнаружено видео, на котором девушка поджигает флаг Украины. В ходе проверки полицейские установили личность девушки, ею оказалась ученица одной из школ", - заявили в полиции.

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