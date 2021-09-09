На Днепропетровщине 120 человек находились в трудовом рабстве у агрофирмы

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.



"Участники группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы подыскивали граждан, находящихся в сложных жизненных условиях и не имевших постоянного места жительства. Указанным лицам злоумышленники предлагали работу, связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции на территории Днепропетровской области, обещая зарплату от 3000 до 4000 грн в месяц, а также бесплатное жилье и трехразовое питание", - говорится в сообщении.

Завербованных людей доставляли на территорию агрофирмы, где расселяли в полуразрушенные дома, отбирали документы и телефоны и заставляли работать по 12-16 часов в сутки.

При этом обещанную зарплату им не платили, обеспечивая только едой сомнительного качества и алкоголем.

На территории домов, где проживали потерпевшие, за ними постоянно следили так называемые бригадиры, которые контролировали их работу, унижали, применяли психологическое давление и физическую силу и не давали покинуть территорию.

Сейчас все рабочие уже освобождены, а пятеро организаторов незаконного бизнеса задержаны.