На Днепре появился дивизион речных катеров, - командующий Военно-морскими силами
Дивизион выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева для обеспечения поддержки сил в приречных операционных районах, действующих близ Днепра
Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.
Командующий рассказал, что формирование речного дивизиона началось в марте. По его словам, чтобы сформировать дивизион, нужно было иметь какой-то ресурс, поэтому часть речного флота была передана в управление военных.
"По сути, на речные катера поставили вооружение, и теперь они принадлежат ВМС Украины. Как объясняют военные моряки, хотя эти суда не новые, но очень хорошо показывают себя на реках", - отметил Неижпапа.
По его словам, работники речного флота, узнав о формировании таких подразделений, изъявили желание служить.
"Это специалисты, которые всю жизнь провели на реке и хорошо знают акваторию, местность, особенности применения кораблей данного класса. Сейчас они помогают молодым морякам, которые раньше проходили службу на море, а вот речного опыта не имеют. А эти районы и обеспечение плавания очень отличаются от применения корабельного состава на море", – сказал командующий ВМС.
"О важности военного речного флота говорит само за себя соседство с Беларусью, которая имеет речной дивизион в Пинске и базу в Лоеве, на самой границе. Это 19 судов военно-речного флота. Поэтому укрепление севера Украины соответствующим комплектом сил на реках является важным шагом" , – сказано в сообщении.
Неежпапа отметил, что обучение и обретение способностей этих дивизионов в кратчайшие сроки — одна из первоочередных задач.
"Сейчас враг находится на юге Днепра, и мы должны иметь соответствующие силы и средства, которые смогут противостоять противнику нашей главной водной артерии. Мы будем продолжать наращивать свои усилия не только на этом направлении, а вдоль всей реки Днепр путем строительства новых катеров и получения катеров от наших иностранных партнеров. Надеюсь, что в дальнейшем на Днепре появится флотилия речных катеров, которая будет насчитывать несколько дивизионов, которые будут размещаться в разных городах", - сказал он.
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