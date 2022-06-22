Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Командующий рассказал, что формирование речного дивизиона началось в марте. По его словам, чтобы сформировать дивизион, нужно было иметь какой-то ресурс, поэтому часть речного флота была передана в управление военных.

"По сути, на речные катера поставили вооружение, и теперь они принадлежат ВМС Украины. Как объясняют военные моряки, хотя эти суда не новые, но очень хорошо показывают себя на реках", - отметил Неижпапа.

По его словам, работники речного флота, узнав о формировании таких подразделений, изъявили желание служить.

"Это специалисты, которые всю жизнь провели на реке и хорошо знают акваторию, местность, особенности применения кораблей данного класса. Сейчас они помогают молодым морякам, которые раньше проходили службу на море, а вот речного опыта не имеют. А эти районы и обеспечение плавания очень отличаются от применения корабельного состава на море", – сказал командующий ВМС.

"О важности военного речного флота говорит само за себя соседство с Беларусью, которая имеет речной дивизион в Пинске и базу в Лоеве, на самой границе. Это 19 судов военно-речного флота. Поэтому укрепление севера Украины соответствующим комплектом сил на реках является важным шагом" , – сказано в сообщении.

Неежпапа отметил, что обучение и обретение способностей этих дивизионов в кратчайшие сроки — одна из первоочередных задач.

"Сейчас враг находится на юге Днепра, и мы должны иметь соответствующие силы и средства, которые смогут противостоять противнику нашей главной водной артерии. Мы будем продолжать наращивать свои усилия не только на этом направлении, а вдоль всей реки Днепр путем строительства новых катеров и получения катеров от наших иностранных партнеров. Надеюсь, что в дальнейшем на Днепре появится флотилия речных катеров, которая будет насчитывать несколько дивизионов, которые будут размещаться в разных городах", - сказал он.

6 июня Военно-морские силы ВСУ сообщили, что корабельная группировка РФ отброшена на 100 км от берегов Украины.

Британская разведка сообщила, что после уничтожения крейсера "Москва" россияне переместили средства противовоздушной обороны на остров Змеиный в Черном море.

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