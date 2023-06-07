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"На дне Каховской ГЭС могли быть опасные вещества": Минздрав дал совет украинцам, как обезопасить себя

7 июня, 2023 среда
10:34
Здоровье МОЗ

Министерство здравоохранения предупредило, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ и предоставило список рекомендаций, как уберечь себя

Инструкции публикует Минздрав .

Министерство отмечает, что к опасным веществам относятся химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов и свалок. По утверждению Минздрава, они могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС.

Специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) уже отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.

Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях, министерство дает следующие рекомендации:

  • Пейте только бутилированную или привозную воду.
  • Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.
  • Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!
  • Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).
  • Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).
  • Тщательно мойте руки с мылом.
  • Не впитывайтесь в одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

очистка води

Кроме того, Минздрав предупреждает, что в следующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы.

"Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", - отмечает министерство.

Минздрав рассказывает, что специалисты ЦКПХ при необходимости обеспечат средствами для дезинфекции воды и поверхностей владельцев частных домов, подвергшихся подтоплениям. Кроме того, в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.

"В случае если вы испытываете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению – немедленно обращайтесь к врачу", - говорится в сообщении.

  • Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .
  • Полностью с ходом событий вокруг Каховской ГЭС можно ознакомиться в текстовой трансляции Еспресо.
Общество
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