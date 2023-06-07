Инструкции публикует Минздрав .

Министерство отмечает, что к опасным веществам относятся химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов и свалок. По утверждению Минздрава, они могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС.

Специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) уже отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.

Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях, министерство дает следующие рекомендации:

Пейте только бутилированную или привозную воду.

Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.

Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!

Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).

Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).

Тщательно мойте руки с мылом.

Не впитывайтесь в одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

Кроме того, Минздрав предупреждает, что в следующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы.

"Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", - отмечает министерство.

Минздрав рассказывает, что специалисты ЦКПХ при необходимости обеспечат средствами для дезинфекции воды и поверхностей владельцев частных домов, подвергшихся подтоплениям. Кроме того, в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.

"В случае если вы испытываете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению – немедленно обращайтесь к врачу", - говорится в сообщении.