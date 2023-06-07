"На дне Каховской ГЭС могли быть опасные вещества": Минздрав дал совет украинцам, как обезопасить себя
Министерство здравоохранения предупредило, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ и предоставило список рекомендаций, как уберечь себя
Инструкции публикует Минздрав .
Министерство отмечает, что к опасным веществам относятся химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов и свалок. По утверждению Минздрава, они могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной в результате подрыва ГЭС.
Специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) уже отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.
Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях, министерство дает следующие рекомендации:
- Пейте только бутилированную или привозную воду.
- Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.
- Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!
- Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).
- Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).
- Тщательно мойте руки с мылом.
- Не впитывайтесь в одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.
Кроме того, Минздрав предупреждает, что в следующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы.
"Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", - отмечает министерство.
Минздрав рассказывает, что специалисты ЦКПХ при необходимости обеспечат средствами для дезинфекции воды и поверхностей владельцев частных домов, подвергшихся подтоплениям. Кроме того, в областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.
"В случае если вы испытываете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению – немедленно обращайтесь к врачу", - говорится в сообщении.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .
- Полностью с ходом событий вокруг Каховской ГЭС можно ознакомиться в текстовой трансляции Еспресо.
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